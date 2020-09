Francesco Vecchi si è sposata: l’annuncio a Mattino Cinque (Di lunedì 7 settembre 2020) Con la data di oggi, 7 settembre, i palinsesti televisivi tornano “a pieno regime”, come si suol dire. Dalla Rai che ha debuttato con la prima puntata di una nuova edizione di Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele, a Mediaset dove ha fatto nuovamente capolino il consolidato duo formato da Francesco Vecchi e Federica Panicucci al timone di Mattino Cinque. Un ritorno senza pubblico il loro ma con una grande novità che riguarda la vita privata dell’amato e stimato conduttore. Francesco Vecchi convola a nozze: l’annuncio a Mattino Cinque Parte col botto la nuova edizione di Mattino Cinque, il contenitore mattutino proposto da Canale 5 alla cui guida si trovano ... Leggi su thesocialpost

Inizia con una nota davvero dolce e positiva, che speriamo sia di buon augurio per questa edizione, la puntata di Mattino 5 di oggi, 7 settembre 2020. E’ il ritorno in onda per Francesco Vecchi e Fede ...Dopo la pausa estiva, si apre anche per Mediaset la stagione televisiva 2020/2021. Anzi, per essere precisi si è già aperta con la ripresa, oggi 7 settembre 2020, di Mattino Cinque: la prima puntata è ...