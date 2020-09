Foggia, positivo al Covid partecipa a un matrimonio. 100 persone in isolamento (Di lunedì 7 settembre 2020) Un uomo che la settimana scorsa ha preso parte come ospite a un matrimonio che si è svolto a Foggia è risultato positivo al Coronavirus. Appena appresa la notizia della sua positività, ha subito avvertito l'Asl di Foggia che si è immediatamente messa in moto per rintracciare tutti gli invitati a quelle nozze.Si tratta di un centinaio di persone che è stato ovviamente molto facile individuare grazie agli sposi e che ora sono stati messi in isolamento fiduciario per precauzione. L'Asl di Foggia ha spiegato:"Gli invitati sono stati posti in sorveglianza attiva per monitorare il loro stato di salute. Sempre dalla Asl specificano che i tamponi, secondo direttive regionali, vengono effettuati solo in caso di sintomatologia da ... Leggi su blogo

