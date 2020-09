Figc, clamoroso errore procedurale: rischio rinvio per calendari e campionati di Serie C e D. I dettagli (Di lunedì 7 settembre 2020) Un clamoroso pasticcio all'italiana con gravi ripercussioni, temporali e non solo, sui prossimi campionati di Serie C e Serie D.Secondo quanto riportato da TuttoSerieD, la Federazione Italiana Gioco Calcio si è resa protagonista di una topica colossale. L'iter della giustizia sportiva in merito al famigerato match tra Picerno e Bitonto è stato oggetto di un marchiano errore procedurale. Oggi era prevista la sentenza ma la Figc ha scambiato il rito abbreviato con quello ordinario, con annesse lungaggini e tanti saluti all'urgenza. La discussione slitta adesso al 16 settembre prossimo e con lei la sentenza definitiva. In assenza della definitiva chiusura del procedimento Serie C e D non potranno stilare ufficialmente ... Leggi su mediagol

