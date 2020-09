Esclusiva: Bari, priorità Ciurria. Anche Scavone per il Pordenone. Avanza Marras (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Bari ha una priorità per l’attacco, ve ne avevamo parlato sabato: si chiama Patrick Ciurria, in scadenza nel 2022 con il Pordenone. La trattativa con il club friulano sta procedendo, non soltanto il terzino Berra ma Anche il centrocampista Scavone all’interno dell’affare. Il Pordenone, però, chiede l’obbligo di riscatto al Bari in caso di promozione in B. Il Bari aspetta di sbloccare gli arrivi di Celiento e De Risio (al momento non preoccupa la concorrenza dell’Alessandria) e ha una trattativa in stato Avanzato per l’esterno offensivo Manuel Marras, svincolatosi dal Livorno. Foto: logo Bari. L'articolo Esclusiva: ... Leggi su alfredopedulla

Esclusiva: Bari, priorità Ciurria. Anche Scavone per il Pordenone. Avanza Marras alfredopedulla.com

«Ormai è da diverso tempo, come ampiamente segnalato e documentato, che il Consorzio unico della Basilicata fa arrivare dalla diga di San Giuliano 1.116 litri d’acqua al secondo a Matera e 743 litri d ...

Sdraiarsi per almeno cinque minuti in una bara, per vedere che effetto fa e aumentare la consapevolezza sui rischi legati al Covid-19. È la curiosa punizione, alternativa alla multa e ai servizi socia ...

