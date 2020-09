Elisabetta II, il grave disturbo di cui soffre sin da bambina (Di lunedì 7 settembre 2020) Nuove inquietanti rivelazioni sulla salute della regina Elisabetta II in libreria: non si parla di problemi attuali ma di disturbi di vecchia data… Una nuova biografia, uscita recentemente nel Regno Unito, fa luce su alcuni disturbi della regina Elisabetta II: The Royal Governess, firmato da Wendy Holden, spiega che la sovrana soffre di DOC, disturbo … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Elisabetta_E_ : RT @senzalattosio: Si chiama tampone NASOFARINGEO perché deve arrivare alla parete posteriore della faringe, non tampone nasale, non scacco… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta grave

LettoQuotidiano

Mentre ferve sempre di più l’attesa per la messa in onda della quinta edizione del GF Vip (al via dal 14 settembre) sembra che la partecipazione di uno dei protagonisti in gara sia in bilico: Maria Te ...Elisabetta Triggiani, candidata alle prossime elezioni regionali per Fratelli d’Italia conferma l’impegno verso le persone in difficoltà: “Visto che ho apertamente dichiarato la mia vicinanza alle per ...