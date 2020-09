De Rossi: «A Gattuso e Simone Inzaghi non avrei dato una lira come allenatori» (Di lunedì 7 settembre 2020) Daniele De Rossi ha parlato ai media presenti dopo aver ricevuto il “Premio Calabrese” a Soriano nel Cimino Daniele De Rossi ha parlato ai media presenti dopo aver ricevuto il “Premio Calabrese” a Soriano nel Cimino. Queste le sue parole riportate da TMW. PIRLO ALLENATORE – «Lui è stato un fenomeno da calciatore. Ha una visione diversa del calcio rispetto agli altri. E’ un inizio pesante da un punto di vista della pressione, perché la Juve richiede un livello alto e vuole anche i risultati. Ma se volevano uno con le idee chiare hanno scelto la persona giusta. E’ uno che ha gli attributi. Se cercavano uno che si prendesse una responsabilità del genere in una piazza come quella hanno trovato quello giusto». DE Rossi PREDESTINATO – ... Leggi su calcionews24

Mediagol : De Rossi: “Pirlo sulla panchina della #Juventus? Ho la mia idea. Non credevo in Gattuso e Simone Inzaghi…” - Mediagol : De Rossi: 'Pirlo sulla panchina della #Juventus? Ho la mia idea. Non credevo in Gattuso e Simone Inzaghi...'… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 De Rossi su Gattuso: “Non ci avrei scommesso una lira, è davvero molto… - news24_napoli : De Rossi: ‘Voglio allenare, andrei a piedi alla Fiorentina. Pirlo è pronto… - napolista : De Rossi: 'Non pensavo che Gattuso diventasse un tecnico così bravo' L'ex capitano della Roma al Premio Calabrese:… -