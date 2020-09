Daydreamer in onda la domenica pomeriggio, sarà definitivo oppure no? (Di lunedì 7 settembre 2020) Arriva, forse, una programmazione definitiva per Daydreamer le ali del sogno. Alcuni giorni fa vi avevamo svelato che la celebre soap opera turca avrebbe concluso le sue puntate giornaliere quotidiane per lasciare spazio a Uomini e Donne. Visto il successo inaspettato per le avventure di Can e Sanem, Mediaset aveva pensato di proporre due puntate pomeridiane per sabato 5 e 12 settembre e una prima serata, in onda su Canale 5, stasera dalle ore 21.10. Daydreamer sbarca la domenica pomeriggio La notizia delle puntate in prima serata, e quelle previste il sabato, avevano fatto felici i fan della soap turca, ma in tanti si erano chiesti che fine avrebbe fatto Daydreamer, visto che non appariva nei palinsesti Mediaset. A svelare quale potrebbe essere il futuro della fortunata telenovela ... Leggi su tutto.tv

