Covid 19, Giuseppe Conte firma nuovo Dpcm fino al 30/09: il contenuto (Di lunedì 7 settembre 2020) Coronavirus, Giuseppe Conte firma il nuovo decreto. Prorogate misure già in vigore e in più sarà stabilita una capienza maggiore dei mezzi pubblici E’ un giorno importante per il Premier Conte che oggi firmerà un nuovo decreto. Si tratta della conferma della misure già in vigore previste fino al 7 settembre, che saranno prorogate fino … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

LegaSalvini : COVID, I FAMILIARI DELLE VITTIME DI BERGAMO INCHIODANO CONTE: UMILIATI DAI VERBALI CTS - AmoBergamo : Covid, i familiari delle vittime di Bergamo inchiodano Conte: umiliati dai verbali Cts - robertobona9 : @giuseppe_masala @DocWalls Esatto qui in Spagna ( dove dilaga l’isteria peggio dell’Italia e i Governatori locali f… - robertobona9 : @giuseppe_masala La gente crepava proprio perché veniva intubata . L’OMS dava per scontato che il Covid provocasse… - DonnaModerna : È l'opinione del virologo Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, c… -