Coronavirus, nuovo Dpcm fino al 7 ottobre. "Stadi e discoteche restano chiusi" (Di lunedì 7 settembre 2020) Stasera la firma a Palazzo Chigi. Prorogate di altre 30 giorni le norme. Tra le novità: l'autocertificazione per l'ingresso in Italia da Paesi finora 'off limits' Leggi su repubblica

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: di nuovo su le terapie intensive, sono 133. Giù i contagi, ma anche i tamponi #ANSA - SkyTG24 : Coronavirus, nel nuovo Dpcm tamponi e divieti per rientri dai Paesi a rischio: la lista - Agenzia_Ansa : Appello del ministro della Salute Roberto Speranza: 'I giovani ci aiutino, Il rischio che possano trasmettere il vi… - NicolaTenerelli : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, #Speranza: discoteche e stadi restano chiusi'. Dpcm firmato oggi proroga tutte queste misure che erano gi… - claretfox : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, #Speranza: discoteche e stadi restano chiusi'. Dpcm firmato oggi proroga tutte queste misure che erano gi… -