Calcio: Inter; tamponi e al via raduno ad Appiano (Di lunedì 7 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 07 SET - La stagione 2020/2021 dell'Inter inizia oggi ufficialmente con il raduno dei nerazzurri ad Appiano Gentile. Mancano i giocatori impegnati nelle rispettive nazionali ma si ... Leggi su corrieredellosport

