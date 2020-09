Caduta Libera!: Gerry Scotti riparte da un nuovo gioco. Repliche nel weekend (Di lunedì 7 settembre 2020) Gerry Scotti - Caduta Libera Le botole di Gerry Scotti attendono nuovi concorrenti. Al via oggi, alle 18.45, la nona edizione di Caduta Libera!. Dopo aver festeggiato, lo scorso novembre, il traguardo delle 800 puntate, il game show di Canale 5 torna con una scenografia rinnovata più colorata, luminosa e tecnologica. Nonostante le regole sul distanziamento e le norme di sicurezza, lo Studio 20 di Cologno Monzese sarà uno dei primi Mediaset a riaprire le porte al pubblico e, per i nuovi appuntamenti, il conduttore si avvarrà di un nuovo gioco tutto da scoprire. Nel corso dei vari appuntamenti, ancora una volta, i concorrenti dovranno cercare di rispondere in maniera corretta alle domande di ... Leggi su davidemaggio

FidanzaCarlo : Per la serie 'Non succede ma se succede' i sondaggi nelle #Marche e in #Toscana danno il #PD in caduta libera, l'es… - SUNandRAIN91 : @AgostinoCannel2 @MediasetPlay Stavo pensando se vedere uno dei due programmi in replica ?? ci penserò... Oppure gua… - UnDueTreBlog : Canale5 – Riparte il daytime 2020/2021 – Tornano “Mattino5”, “Uomini e donne”,”Pomeriggio5?, “Caduta libera”.… - Emanuelamodene1 : Ciao e buon pomeriggio, è da un mese ca. che scrivo che CONTE È IN CADUTA LIBERA.... - DanieleDragone1 : RT @DanieleDragone1: @matteorenzi @TeresaBellanova Dai commenti del popolo, non siete Amati, voi del partito del 2% che state Governando gr… -