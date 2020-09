Anticipazioni Tempesta d’Amore Puntate 14-18 Settembre 2020: Eva Partorisce in Condizioni Estreme! (Di lunedì 7 settembre 2020) Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate da lunedì 14 a venerdì 18 Settembre 2020: Paul fa una scoperta! Il parto di Eva si fa critico… Anticipazioni Tempesta d’amore: Eva, con l’aiuto di Tim, Partorisce il suo piccolo. Michael rischia di far cadere il neonato! Paul scopre che Lucy ha rifiutato Bela perché innamorato di un altro. Poi la bionda Ehrlinger vede Nadja gettar via un test di gravidanza… Un parto difficile, segreti inconfessabili, dichiarazioni d’amore, sotterfugi… eccoci ad un nuovo appuntamento in compagnia della soap bavarese Sturm der Liebe che non mancherà, nemmeno questa volta, di stupirci! A rivelarlo sono le Anticipazioni ... Leggi su uominiedonnenews

