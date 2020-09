A Honk-Kong la polizia butta a terra e immobilizza una ragazzina di 12 anni: polemica (Di lunedì 7 settembre 2020) Lo polizia di Hong Kong di nuovo nella bufera dopo la pubblicazione di un video che la ritrae mentre ferma e butta a terra una ragazzina di 12 anni. La polizia sostiene che la ragazzina avesse preso ... Leggi su globalist

