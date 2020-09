Vladimir Luxuria e Gennaro Siciliano di Amici: la ‘strana’ storia prosegue (Di domenica 6 settembre 2020) Vladimir Luxuria, 55 anni, e l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi Gennaro Siciliano, 31 anni (prese parte al talent show di Canale 5 nel 2008), proseguono la loro ‘strana’ frequentazione. La scorsa settimana la notizia ha fatto il giro dei siti specializzati in cronaca rosa. Ora l’ex parlamentare, confidatasi con Roberto Alessi, ha … L'articolo Vladimir Luxuria e Gennaro Siciliano di Amici: la ‘strana’ storia prosegue proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

