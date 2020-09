Valentina Petrillo, atleta transgender e ipovedente: “Non corro con le donne per vincere facile: inseguo un sogno e la felicità” (Di domenica 6 settembre 2020) Il colpo di fulmine per l’atletica scatta nel 1980, vedendo Pietro Mennea vincere i 200 metri a Mosca. Ma poi il commento di un allenatore la spinge a ripiegare sul calcetto, e una patologia agli occhi complica ulteriormente le cose. Oggi Valentina Petrillo corre i 200 metri nei campionati paralimpici assortiti, nella categoria T12, quella riservata agli ipovedenti. Ed è la prima volta che gareggia come donna: come Fabrizio Petrillo, nato il 2 ottobre 1973, ha vinto 11 titoli italiani. Come Valentina invece è la prima volta in pista. Lei stessa ha raccontato la sua storia in un’intervista a Repubblica, alla vigilia della gara di Jesolo. atleta transgender e ipovedente, correrà con le donne anche se non ... Leggi su ilfattoquotidiano

