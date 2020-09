US Open, Djokovic abbandona Flushing Meadows: non parlerà in conferenza (Di lunedì 7 settembre 2020) Silenzio stampa, niente dichiarazioni e addio a Flushing Meadows. Si chiude nel peggiore dei modi l’avventura di Novak Djokovic agli US Open in seguito alla squalifica per aver colpito alla gola un giudice di linea con un gesto di stizza dopo aver subito il break da Carreno Busta. Djokovic, circa un’ora dopo l’accaduto, ha lasciato il palazzetto senza rilasciare dichiarazioni e saltando dunque la classica conferenza stampa post game. omg, Simon Reed went there pic.twitter.com/pOqghxTdov — Del🇪🇺 (@Stroppa Del) September 6, 2020 Leggi su sportface

