Tour de France, vince il francese Peters dopo una lunga fuga (Di domenica 6 settembre 2020) Il 26enne Francese Nans Peters ha vinto dopo una lunga fuga, prima con alcuni compagni di avventura poi in solitaria, l'ottava tappa del Tour de France, da Cazeres sur Garonne a Loudenvielle: 141 chilometri di una frazione con tanta salita. Col de Menté, Port de Balès e, infine, il Col de Peyresourde Il portacolori dell`Ag2r Peters, seconda vittoria in carriera (aveva vinto ad Anterselva nel 2019 al Giro d`Italia), corona un`impresa indimenticabile. Sul podio di giornata il danese della Trek-Segafredo, Toms Skujins, e lo spagnolo della Movistar, Carlos Verona. Yates resta in giallo. Leggi su ilfogliettone

RaiSport : #TDF2020 8ª tappa Errore in discesa per #Powless che rischia moltissimo Guarda la diretta ??… - Gazzetta_it : Nizza per Nizzolo: “Se prendo la maglia gialla la regalo a Messi: così si decide a venire all’Inter”… - DocStrowman : RT @dado_janoski: @DocStrowman @SerieA Per me che soffro d'insonnia le repliche delle qualifiche di F1 e del tour de france sono un aiuto d… - dado_janoski : @DocStrowman @SerieA Per me che soffro d'insonnia le repliche delle qualifiche di F1 e del tour de france sono un a… - StefanoMarzetti : Niente scuse: il Tour de France è il vero campionato del mondo di ciclismo e l'Italia è quasi inesistente. Finora i… -