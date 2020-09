Temptation Island 8 rimandato: ecco quando andrà in onda la prima puntata (Di domenica 6 settembre 2020) Finalmente c’è una data ufficiale per l’inizio di Temptation Island 8, la cui prima puntata era slittata a causa dell’abbandono di una coppia. Come avevamo svelato pochi giorni fa, il docu reality di Canale 5 era stato rimandato per cause di forza maggiore e persino Raffaella Mennoia aveva detto ai fan di aspettare. Temptation Island rimandato per il ritiro di una coppia C’è grande attesa per il debutto di Temptation Island Nip 2020, condotto da Alessia Marcuzzi e con sei nuove coppie già presentate. La prima puntata del programma di Canale 5 sarebbe dovuto andare in onda dal 9 settembre, ma poi alcuni giorni fa il blog ... Leggi su tutto.tv

