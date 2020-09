Supercoppa: la De' Longhi controlla il match per 3 quarti ma poi cede a Trento (Di domenica 6 settembre 2020) De Longhi, ora si fa sul serio: al via la Eurosport Supercoppa Italiana 25 agosto 2020 Supercoppa Italiana, amaro esordio per il Treviso Basket: il derby lo vince la Reyer 30 agosto 2020 Supercoppa: ... Leggi su trevisotoday

AgenziaOpinione : Dolomiti Energia Trentino * BASKET: « I bianconeri vincono 90-79 contro la De’ Longhi Treviso nel terzo turno di Eu… - FrancescoRango1 : Continua l'Eurosport Supercoppa, queste le partite di oggi: VL Pesaro - Dinamo Sassari ore 17:00 Allianz Trieste -… - BibCri : RT @TgrVeneto: Terza giornata di gare per la Supercoppa 2020. Vittoria della @REYER1872 Reyer Venezia sulla #Basket De’Longhi #Treviso per… - REYER1872 : RT @TgrVeneto: Terza giornata di gare per la Supercoppa 2020. Vittoria della @REYER1872 Reyer Venezia sulla #Basket De’Longhi #Treviso per… - TgrRai : RT @TgrVeneto: Terza giornata di gare per la Supercoppa 2020. Vittoria della @REYER1872 Reyer Venezia sulla #Basket De’Longhi #Treviso per… -