Si appende ad una trave per farsi scattare una foto: cede la struttura, donna muore sul colpo (Di domenica 6 settembre 2020) Quella che doveva essere una bella e rilassante giornata è finita in tragedia per una coppia di turisti a passeggio nella piazza principale di Tirrenia, sul litorale pisano. I due sono entrati in un giardino privato di pertinenza dello stabilimento balneare Imperiale, lei si e’ aggrappata con le braccia a una trave, ma la struttura ha ceduto colpendola alla testa e al collo. La donna, 43 anni, è morta quasi sul colpo, e una volta arrivata l’ambulanza per lei non c’è stato nulla da fare. Ora saranno gli accertamenti disposti dal pm di Pisa Giovanni Porpora, che coordina le indagini dei carabinieri, a stabilire se sia stata una terribile fatalità o se la tragedia si poteva evitare. La vittima e’ Eleonora Parisi, originaria di Settimo Torinese (Torino), che si ... Leggi su meteoweb.eu

LaStampa : Morire per una foto, si appende ad una trave per un selfie ma viene travolta e uccisa - infoitinterno : Si appende ad una trave per fare foto ma la struttura cede: muore una turista - peucezia : RT @LaStampa: Morire per una foto, si appende ad una trave per un selfie ma viene travolta e uccisa - Maurizio62 : RT @CalaminiciM: A Tirrenia donna quarantatreenne si appende ad una trave di cemento con le braccia per farsi scattare una foto dal fidanza… - NicoTuscany1 : @CalaminiciM Fatalità...una trave di cemento non è che spezzi ogni volta che uno ci si appende -