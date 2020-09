SFILATE REALI IN VIA TORTONA E NEGOZI VIRTUALI SUL WEB, LA RIVOLUZIONE DIGITALE DI VELVET MEDIA AL WHITE MILANO (Di domenica 6 settembre 2020) Castelfranco Veneto, 6 settembre 2020 – Celebrato come l’appuntamento imperdibile della MILANO Fashion Week Donna, WHITE MILANO è il contesto ideale dove i brand interagiscono con i più influenti player del settore a livello mondiale. In questo particolare momento storico, è forte l’esigenza di trovare nuovi modi, canali e strumenti per consentire alle aziende di farsi conoscere in tutto il mondo. Per rispondere alle mutate necessità del mercato, l’edizione del WHITE in programma a MILANO dal 24 al 27 settembre presenterà degli elementi di grande novità. È infatti necessaria una RIVOLUZIONE “phygital” per innovare il settore fashion. La soluzione arriva da VELVET MEDIA, ... Leggi su influencertoday (Di domenica 6 settembre 2020) Castelfranco Veneto, 6 settembre 2020 – Celebrato come l’appuntamento imperdibile dellaFashion Week Donna,è il contesto ideale dove i brand interagiscono con i più influenti player del settore a livello mondiale. In questo particolare momento storico, è forte l’esigenza di trovare nuovi modi, canali e strumenti per consentire alle aziende di farsi conoscere in tutto il mondo. Per rispondere alle mutate necessità del mercato, l’edizione delin programma adal 24 al 27 settembre presenterà degli elementi di grande novità. È infatti necessaria una“phygital” per innovare il settore fashion. La soluzione arriva da, ...

Ultime Notizie dalla rete : SFILATE REALI SFILATE REALI IN VIA TORTONA E NEGOZI VIRTUALI SUL WEB, LA RIVOLUZIONE DIGITALE DI VELVET MEDIA AL WHITE MILANO Storie di Eccellenza Bologna fulcro della moda da indossare: "Un modello che ha funzionato anche in lockdown, ripartiamo da qui"

