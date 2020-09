San Marco in Lamis-San Severo: incidente, due morti e dieci feriti Scontro fra un van e un suv (Di domenica 6 settembre 2020) Il van e il suv si sono scontrati in un tratto della strada di collegamento fra San Marco in Lamis e San Severo. Nel van una coppia dell’avellinese (le due vittime) con altre cinque persone. A bordo del suv cinque persone. Causa e dinamiche dello Scontro da dettagliare. incidente accaduto nel pomeriggio: i dieci feriti sono stati trasportati in vari ospedali del foggiano. Nel luogo del sinistro, oltre ai soccorritori del 118, carabinieri e vigili del fuoco. L'articolo San Marco in Lamis-San Severo: incidente, due morti e dieci feriti <small class="subtitle">Scontro fra un van e un suv</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

Tremendo incidente nel Foggiano, il bilancio si aggrava: morti marito e moglie. I dieci feriti condotti d'urgenza in ospedale

Si aggrava il bilancio del violento impatto di questo pomeriggio sulla strada che collega San Severo a San Marco in Lamis, all’altezza dell’incrocio per Apricena. Dopo la morte di un uomo originario d ...

