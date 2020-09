Rissa nella notte a Colleferro, morto un ragazzo di 21 anni (Di domenica 6 settembre 2020) Colleferro, Rissa nella notte tra due gruppi di giovani: morto un ragazzo di ventuno anni. Indagini in corso, fermati alcuni soggetti. Una Rissa tra gruppi di giovani si trasforma in tragedia a Colleferro, dove un ragazzo di 21 anni di Paliano è morto in ospedale per le ferite riportate. Rissa a Colleferro, morto un ragazzo di 21 anni Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla stampa locale, la Rissa tra due gruppi di giovani è scoppiata in zona piazza Italia. Non sono note al momento le cause scatenanti della violentissima Rissa. È noto ... Leggi su newsmondo

