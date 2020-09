Regionali Veneto, Lorenzoni ha un malore in diretta Facebook (Di domenica 6 settembre 2020) L'attività politica non si ferma neanche quando il Covid-19 colpisce direttamente un candidato, ma che il virus non vada sottovalutato lo si capisce anche dal fatto spesso chi dice di stare sostanzialmente bene, poi ha degli episodi negativi. È successo oggi ad Arturo Lorenzoni, il candidato del centrosinistra alle Regionali in Veneto, che nei giorni scorsi è risultato positivo al coronavirus, ma ha promesso di continuare lo stesso la campagna elettorale, ovviamente solo online, visto che deve stare in isolamento domiciliare.Durante una conferenza stampa in diretta Facebook oggi, però, Lorenzoni ha avuto un malore ed è stato portato al Pronto Soccorso. Il suo staff ci ha poi tenuto a spiegare che cosa è ... Leggi su blogo

