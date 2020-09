Milan – Monza: protagonisti i giovani (Di domenica 6 settembre 2020) Calabria, Maldini, Kalulu e Colombo, sono questi i giovani giocatori del Milan che ieri sera hanno segnato i gol della vittoria contro il Monza. Milan, giovani “diavoli” crescono Milan – Monza è terminata 4-1 La scorsa notte San Siro è stato teatro dell’amichevole fra Milan e Monza che ha dato la possibilità a Pioli di testare la squadra e la chance ai neo promossi in Serie B di calcare un campo così prestigioso. Gli ospiti hanno tenuto testa ai rossoneri (dal risultato si potrebbe pensare il contrario), ma alla fine il Milan ha rifilato un bel poker alla squadra di Brocchi. Fin dal fischio d’inizio la formazione di mister Pioli ha dimostrato grinta e ... Leggi su sport.periodicodaily

