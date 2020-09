Migranti, Lamorgese: 'Non possiamo affondare i barchini' (Di domenica 6 settembre 2020) 'Una delle accuse che ci rivolgono è che non abbiamo bloccato gli sbarchi autonomi dei Migranti. Ma non possiamo bloccare i barchini affondandoli'. Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Luciana ... Leggi su tgcom24.mediaset

matteosalvinimi : La maggioranza assoluta degli italiani vuole le dimissioni della Lamorgese. E tu come la pensi? - AnnalisaChirico : Ho chiesto al min. Lamorgese di entrare nell’hotspot di Lampedusa per raccontare in quali condizioni ‘accogliamo’ i… - ladyonorato : Oggi #Lamorgese si sveglia e protesta perché #leuropa non collabora sui #migranti... e fra 30gg mandano a processo… - ILOVEPACALCIO : #Migranti, la ministra #Lamorgese: 'Fermare gli sbarchi? Non possiamo bloccare i barchini affondandoli' - framontesanto84 : RT @Adnkronos: #Migranti, #Lamorgese: 'Non possiamo bloccare barchini affondandoli' -