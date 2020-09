Matteo Salvini: "7 a 0 alle Regionali e il Governo non dura" (Di domenica 6 settembre 2020) Matteo Salvini è convinto di fare bottino pieno alle prossime Regionali per assestare un’altra spallata al Governo, che a suo avviso non durerà per tutta la legislatura. “Mi auguro che questo Governo non arrivi fino in fondo. Stiamo usando questo periodo di opposizione per lavorare, allargare e studiare” dice il leader leghista al Forum Ambrosetti a Cernobbio.“Questo Paese rischia di morire di non decisione. Non puoi avere al Governo uno che dice sì e uno che dice no. Mi auguro che l’Italia torni a decidere. Il Paese scelga qualcuno che si prende la responsabilità di scegliere” afferma l’ex ministro dell’Interno, che fa l’esempio di scuola e università. “Azzolina e ... Leggi su huffingtonpost

