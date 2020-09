La nipote di Bin Laden: “Se Trump perde ci sarà nuovo 11 settembre” (Di domenica 6 settembre 2020) nipote di Bin Laden ha parlato delle elezioni che a breve si terranno negli Stati Uniti, lanciando un monito a tutti gli americani. Bin Laden non è di certo un nome che si dimenticherà facilmente. Tutti quanti ricordano il fondamentalista islamico che spesso appariva in streaming mentre, nascosto in una grotta, giurava guerra santa all’America … L'articolo La nipote di Bin Laden: “Se Trump perde ci sarà nuovo 11 settembre” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

eggelihcomecs : @N037591 Quindi Cher è la nipote di Bin Laden? - Marco_Zum : La nipote di Osama Bin Laden e l’appoggio a Trump, fondamentale per prevenire un enorme attacco terroristico… - Marco_Zum : La nipote di Osama Bin Laden e l’appoggio a Trump, fondamentale per prevenire un enorme attacco terroristico - Stefytassinari : RT @GiovanniAgost20: CHI L'HA INFORMATA? TRUMP? Usa: nipote bin Laden, se Biden eletto possibile nuovo 11/9 - Ultima Ora - ANSA https://t.c… - marcop842 : RT @iltrumpo: “Nipote di Bin Laden vota Trump”. È il nuovo nome scientifico della sindrome di Stoccolma. -