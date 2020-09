Kosovo-Grecia, passano i greci 2-1: Rrahamani in campo 90 minuti (Di domenica 6 settembre 2020) Nella gara di Nations League valida per il Girone C, la grecia ha vinto per 2-1 in casa del Kosovo grazie alle reti di Limnios e Siovas, mentre non è bastata ai padroni di casa la rete di Berisha. Leggi su tuttonapoli

