Incendio a Pontedera, nella notte a fuoco una ditta (Di domenica 6 settembre 2020) Incendio ieri sera poco dopo le 21,30 in un'azienda che opera nel settore dei rifiuti in via America, zona industriale di Pontedera. Il rogo ha distrutto materiale vario ma è stato domato ... Leggi su lanazione

qn_lanazione : Incendio a Pontedera, nella notte a fuoco una ditta - PisaConnection : QUINEWS #Pontedera: Rifiuti in fiamme, incendio in un’azienda di Gello -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Pontedera Incendio a Pontedera, nella notte a fuoco una ditta LA NAZIONE Incendio a Pontedera, nella notte a fuoco una ditta

Pontedera, 6 settembre 2020 - Incendio ieri sera poco dopo le 21,30 in un'azienda che opera nel settore dei rifiuti in via America, zona industriale di Pontedera. Il rogo ha distrutto materiale vario ...

A fuoco un'auto e i rifiuti di un'azienda che recupera il legno

Gello, i due episodi sono avvenuti a distanza ravvicinata. La vettura era nel campino del paese, l'azienda interessata dal fuoco è nella vicina zona industriale PONTEDERA. Paura la sera del 5 settembr ...

Pontedera, 6 settembre 2020 - Incendio ieri sera poco dopo le 21,30 in un'azienda che opera nel settore dei rifiuti in via America, zona industriale di Pontedera. Il rogo ha distrutto materiale vario ...Gello, i due episodi sono avvenuti a distanza ravvicinata. La vettura era nel campino del paese, l'azienda interessata dal fuoco è nella vicina zona industriale PONTEDERA. Paura la sera del 5 settembr ...