Il No di Edward Snowden è vita per le democrazie (Di domenica 6 settembre 2020) “Non avrei mai immaginato che sarei vissuto per vedere i nostri tribunali condannare le attività della Nsa come illegali e nella stessa sentenza vedermi attribuito il merito per averle rivelate”. Edward Snowden aveva ragione. Non è un traditore della Patria, anzi. E il programma di sorveglianza di milioni di americani che l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza portava avanti era illegale. Lo ha stabilito la corte d’appello Usa, ribadendo un principio molto importante per le nostre democrazie.Principio affermato da un attivista, a costo della propria incolumità, e dalla stampa, vale la pena ribadirlo, dato che i governi possono illegittimamente eccedere le loro facoltà, anteponendo i propri interessi partigiani rispetto al bene comune.Le democrazie, d’altronde, ... Leggi su huffingtonpost

Agenzia_Ansa : Sette anni dopo le rivelazioni di Edward #Snowden, una corte d'appello Usa ha riconosciuto che quel programma era i… - RaiNews : Il programma di sorveglianza di milioni di americani era illegale #Snowden - valigiablu : Il sistema di sorveglianza della NSA svelato e denunciato da Edward Snowden era illegale. A stabilirlo un tribunale… - _angelobruscino : RT @HuffPostItalia: Il No di Edward Snowden è vita per le democrazie - _angelobruscino : Il No di Edward Snowden è vita per le democrazie (di A. Bruscino) -