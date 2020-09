GpMonza Ferrari KO (Di domenica 6 settembre 2020) Un weekend nero quello del GpMonza, Ferrari KO prima della metà della gara. Vettel si ritira e Leclerc si schianta. Il ritiro di Vettel Sebastian Vettel è diventato il primo pilota a dover ritarsi dal Gran Premio d’Italia. Il tedesco si trovava già in fondo, quando dopo pochi giri ha iniziato a soffrire per i freni. Quando è arrivato alla prima curva, i suoi freni hanno ceduto completamente. É sfrecciato in modo spettacolare attraverso i segnali e alla fine è riuscito a tenere sotto controllo la sua macchina. Leclerc fuori dopo incidente clamoroso L’enorme incidente di Charles Leclerc causa bandiera rossa al Gran Premio d’Italia Charles Leclerc è caduto fuori dal Gran Premio d’Italia con un enorme shunt nel muro di pneumatici alla Parabolica. Race is Red flagged! ... Leggi su sport.periodicodaily

