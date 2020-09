Gp Monza 2020 diretta LIVE: al via la gara di Formula 1 (Di domenica 6 settembre 2020) Formula 1, Gp Monza 2020 diretta LIVE GP Monza 2020 diretta LIVE – Oggi, domenica 6 settembre 2020, alle ore 15,10 si corre il GP di Monza 2020, ottava prova del Mondiale 2020 di Formula 1. TPI seguirà la gara in diretta LIVE. Seguite il Gran Premio con noi! diretta Ore 14,50 – Tutto pronto – Le auto sono in griglia di partenza. Per ora il cielo è parzialmente nuvoloso e non è prevista pioggia. Al momento quindi sul tracciato brianzolo si partirà sull’asciutto. La temperatura è intorno ai 27 gradi. Alle 15,10 lo start. Chi ... Leggi su tpi

