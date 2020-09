Gigi D’Alessio, l’annuncio del suo futuro: sorpresa per la sua Napoli (Di domenica 6 settembre 2020) Il cantautore napoletano Gigi D’Alessio intervenuto ai Seat Music Awards, ha parlato dei suoi programmi per i prossimi mesi. In serbo alcune importanti novità, scopriamole insieme Gigi D’Alessio (fonte gettyimages)Gigi D’Alessio non passa mai di moda. In alcuni periodi si prende la scena, in altri si prende le sue pause per poi tornare in scena con grandi innovazioni. Stavolta è tornato a deliziare la platea con un duetto al fianco di Vanessa Incontrada in occasione dei Seat Music Awards (già andato in scena in 20 anni che siamo italiani). Hanno cantato dei classici della musica italiana come Vita Spericolata di Vasco Rossi e Volare di Domenico Modugno, che anche la conduttrice spagnola conosce bene vista la sua lunga militanza nel Bel Paese. Nella prossima apparizione alla ... Leggi su chenews

