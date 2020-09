Epic Games vs Apple, secondo Tim Sweeney la Mela sta danneggiando i piani per il Metaverso Fortnite (Di domenica 6 settembre 2020) La battaglia legale fra Epic Games e Apple diventa ogni giorno più intensa, con un continuo botta e risposta fra i due contendenti, fra chi ritiene di essere nel giusto legale e chi nel giusto morale.Durante l'ultima mozione di Epic, presentata davanti al giudice del tribunale che sta supervisionando il caso, la compagnia ha cercato di dimostrare la grande importanza di Fortnite a livello mondiale, di come esso sia più di un semplice gioco e di come le azioni di Apple siano destinate a minare la sua futura evoluzione.Nello specifico, ecco quanto dichiarato nelle carte legali: "Le persone preferiscono Fortnite, rispetto ad altri giochi perché Fortnite facilita la creazione di una community. Si tratta di uno degli spazi sociali ... Leggi su eurogamer

