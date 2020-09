Djokovic squalificato agli US Open: la “profezia” di un giornalista… (VIDEO) (Di domenica 6 settembre 2020) “Hai mai pensato che un giorno potresti essere squalificato per alcune tue reazioni?“. Non troppo tempo fa un giornalista in conferenza stampa interrogava Novak Djokovic in merito ad alcune sue reazioni rabbiose durante il corso del match. Ma a fronte di una scomoda domanda, Nole rispose in maniera ironica peraltro sottolineando come non fosse l’unico tennista che è solito a questo tipo di reazioni. Guardandola con qualche mese di distanza, dopo la squalifica del serbo agli US Open, questi discorsi fanno davvero riflettere. E il giornalista, nel suo piccolo, è stato profeta. Leggi su sportface

Novak Djokovic squalificato dagli Us Open di tennis in corso negli Stati Uniti. Ha colpito un giudice di linea con una pallata . Decisione choc per il numero 1 del tennis mondiale. Sul ...

