Coronavirus. Nel Lazio 11 mila tamponi, 122 positivi e un decesso (Di domenica 6 settembre 2020) Su quasi 11 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 122 casi di questi 67 sono a Roma e un decesso. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e continuano i link dalla Sardegna. Nella Asl Roma 1 sono 24 i casi nelle ultime 24h e di questi undici i casi sono di rientro, otto con link dalla Sardegna, uno dalla Sicilia, uno dal Molise e uno dal Trentino. Sette sono contatti di casi già noti e isolati e uno è stato individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 2 sono 41 i casi nelle ultime 24h e tra questi otto i casi di rientro, cinque con link dalla Sardegna, uno dalla Romania, uno dalla Spagna e uno da Malta. Sei sono contatti di casi già noti e isolati. Sei i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 3 sono 2 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : Domani a Roma scenderanno in piazza degli irresponsabili. Negare diffusione del coronavirus è sfregio a migliaia di… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus 8.550 casi in #Francia in ultime 24 ore. I morti sono 12 - RaiNews : #Coronavirus, sono 26.902.024 i casi accertati nel mondo, con 879.914 decessi a livello globale. È quanto registra… - vivitelese : Coronavirus nel Sannio: aggiornamento del 6 settembre - MastroTitta9 : Cruciani e Centinaio ridicolizzano Librandi, il pezzo di merda che ha dato 700mila euro a Renzi per schiacciare il… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Nel Coronavirus nel mondo: Francia, "zone rosse" in altri 7 dipartimenti. India: 90mila casi in 24 ore la Repubblica Coronavirus: a Napoli insegnanti in fila per test sierologico

(ANSA) - NAPOLI, 06 SET - Insegnanti e personale scolastico in fila oggi a Napoli per sottoporsi al test rapido sierologico per il covid-19 nell'ambito di uno screening nazionale organizzato dall'Ordi ...

Echos in Monferrato: a Fubine il Milano Saxophone Quartet

Tappa fubinese per il Festival Internazionale di Musica "Echos", giunto alla XXII edizione - e organizzato dall’Associazione Musicale Ondasonora di Alessandria con la Direzione Artistica di Sergio Mar ...

(ANSA) - NAPOLI, 06 SET - Insegnanti e personale scolastico in fila oggi a Napoli per sottoporsi al test rapido sierologico per il covid-19 nell'ambito di uno screening nazionale organizzato dall'Ordi ...Tappa fubinese per il Festival Internazionale di Musica "Echos", giunto alla XXII edizione - e organizzato dall’Associazione Musicale Ondasonora di Alessandria con la Direzione Artistica di Sergio Mar ...