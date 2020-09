Calciomercato Juventus, clamoroso dalla Spagna: Suarez resta al Barcellona? (Di domenica 6 settembre 2020) Una notizia da cardiopalma sembra giungere dalla Catalogna, dove in queste ore sono attesi sviluppi per sbloccare la trattativa che potrebbe portare Luis Suarez a lasciare la Spagna per vestire la maglia della Juventus, andando così a formare un tridente da sogno con Dybala e Cristiano Ronaldo. Nelle ultime ore sembravano essersi assottigliati vari problemi di diversa natura. dalla grana passaporto italiano, per il quale l’attaccante uruguayano dovrebbe sostenere un esame di italiano B1 tra pochissimi giorni, alla grana economica, ovvero la buonuscita tra il calciatore ed il Barcellona. Se all’inizio sembrava essere chiara la volontà del Pistolero di incassare i 15 milioni previsti dai restanti 2 anni di contratto, ora proprio ... Leggi su tuttojuve24

DiMarzio : #Juventus, nuovi contatti per Cavani - Gazzetta_it : #Juventus @fcbarcelona #Suarez, aria d’intesa. E i bianconeri vogliono lo sprint per il passaporto #calciomercato… - DiMarzio : Ufficiale il passaggio di #Romero dalla #Juventus all'#Atalanta: tutti i dettagli dell'operazione - calciomercatoit : ?? L'#Olanda avrebbe offerto la panchina a Massimiliano #Allegri: rifiuto da parte dell'ex tecnico della #Juventus… - TUTTOJUVE_COM : Corsera - Donnarumma, la Juventus è in agguato -