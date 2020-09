Berlusconi: Salvini, 'non l'ho disturbato ma mi sono sincerato di sue condizioni' (Di domenica 6 settembre 2020) Cernobbio (Como), 6 set. (Adnkronos) - "Ieri mi sono sincerato delle sue condizioni tramite alcune persone a lui vicine. Non sono abituato a disturbare qualcuno che è in un letto di ospedale, però gli rimando i miei auguri più forti". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine del forum Ambrosetti di Cernobbio, a chi gli chiedeva se avesse sentito Silvio Berlusconi, positivo al Covid e ricoverato all'ospedale San Raffaele a Milano. "Le notizie sono positive e non vedo l'ora di tornare a incontrarlo non a distanza ma in presenza", ha aggiunto. Leggi su liberoquotidiano

«Quando mando messaggi a Salvini non mi richiama, con Meloni e Berlusconi buoni rapporti», queste le parole di Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, durante la festa del Fatto Quotidiano a Roma. C ...

Alemanno querela Raggi: "Non ho aperto io i campi rom, li ho chiusi"

“Ho dato mandato ai miei legali di querelare Virginia Raggi per diffamazione. Ha detto il falso quando mi ha accusato di aver aperto, insieme a Berlusconi, i campi nomadi a Roma”. A parlare è l’ex sin ...

