Zagarolo, Comunali 2020: schema a 4 punte per Marco Bonini L' articolazione della proposta politica adesso, amministrativa se le urne lo dovessero incaricare di governare la Città di Zagarolo per il quinquennio 2020/2025, di Marco Bonini, il candidato sindaco di Lega e Fratelli d' Italia (e di due liste civiche espressione del territorio), è basata sulla elasticità e sulla capacità di analisi, e di sano pragmatismo, da immettere nella "casa municipale" zagarolese. E' di tutta evidenza che, il già assessore, prima ancora consigliere comunale del PdL, proponendosi quale alternativa al centrosinistra intende aprire una "fase nuova" lì, proprio lì, dove ormai da troppo tempo è assente l' alternanza che, a ben vedere, è il sale della democrazia ...

Il 20 e 21 settembre si vota anche nel Lazio. Non solo per il referendum costituzionale (leggi qui) ma anche in alcuni comuni, di tutte e cinque le province, per il rinnovo del Consiglio municipale e ...Zagarolo (Rm) – L’esilio del Real Valle Martella è terminato. Il presidente Daniele Imola è riuscito a riportare la squadra, che militerà anche il prossimo anno nel campionato di Seconda categoria, ne ...