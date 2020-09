Wanda Nara, figli positivi? Maxi Lopez furibondo la incolpa in diretta (Di sabato 5 settembre 2020) Ennesimo capitolo della saga Wanda Nara-Icardi-Maxi Lopez. Stavolta il capo di accusa è la presunta positività al covid dei figli del calciatore della Sambenedettese Mauro Icardi ha contratto il coronavirus. Già di per sé è una notizia altisonante, ma a rendere la vicenda ancor più complicata è la smentita della moglie Wanda Nara, che ha precisato che né lei né suoi figli sono risultati positivi al tampone dopo essere rientrati dalla vacanza ad Ibiza. Non è dello stesso avviso Maxi Lopez ex compagno dello showgirl argentina. A suo parere i figli più piccoli avuti ... Leggi su chenews

CalcioWeb : #MaxiLopez, ennesimo attacco a #WandaNara: 'I miei figli positivi perché lei non ragiona, non doveva andare a Ibiza… - zazoomblog : Wanda Nara sexy su Instagram: seno hot in evidenza (FOTO) - #Wanda #Instagram: #evidenza #(FOTO) - dcds1992 : RT @Pesgrau: Wanda Nara (esposa do Icardi) ta on fire ?? - viralvideovlogs : RT @Mauri_SMM_SEO: #News Mauro Icardi positivo al #covid19 , Maxi Lopez da della incosciente a Wanda Nara per aver portato i suoi figli a I… - Mauri_SMM_SEO : RT @Mauri_SMM_SEO: #News Mauro Icardi positivo al #covid19 , Maxi Lopez da della incosciente a Wanda Nara per aver portato i suoi figli a I… -