Uccide due donne a calci e pugni poi nasconde per anni i loro corpi nel congelatore: condannato all’ergastolo (Di sabato 5 settembre 2020) Ha ucciso due donne a calci e pugni e poi ha nascosto i loro corpi nel congelatore, conservandoli per anni. Per questo Zahid Younis, 36 anni, con precedenti penali, è stato condannato all’ergastolo venerdì 4 settembre dalla Southwark Crown Court di Londra, che lo ha riconosciuto colpevole degli omicidi di Henriett Szucs, 34 anni, e Mihrican Mustafa, 38 anni. A dare la notizia è il Guardian. Henriett era stata vista l’ultima volta nell’agosto del 2016, mentre di Mihrican si erano perse le tracce nel maggio del 2018. Poi nel 2019 la macabra scoperta nel congelatore di casa sua, a Canning Town, a est di Londra: a ritrovare i cadaveri ... Leggi su ilfattoquotidiano

