San Valentino Torio si prepara a dire addio a Luana: lunedì i funerali
Luana accoltellata alla gola e poi lanciata nel pozzo, l'assassino confessa: domani lutto cittadino 4 settembre 2020 Saranno celebrati lunedì 7 settembre , alle ore 11, nella chiesa di Maria ...

Colpita alla gola con un coltello da cucina ed uccisa al culmine di una lite. Questa l’ipotesi che gli investigatori ritengono più probabile. Sotto accusa è finito un 34enne che avrebbe occultato il c ...Ha un volto ed un nome il bracciante agricolo che ha ammazzato Luana Rainone, la 31enne di San Valentino Torio trovata morta ieri all’alba in un pozzo. Ad accoltellarla alla gola è stato Nicola Del So ...