Patto di stabilità e Costituzione Ue Mattarella: "Rivedere i trattati" (Di sabato 5 settembre 2020) "Bisogna Rivedere i trattati Ue superando i tabù che frenano molte cancellerie europee", così Sergio Mattarella alla seconda giornata del forum Ambrosetti di Cernobbio. "Le decisioni sui piani di risposta al coronavirus e di ripresa dopo l'epidemia accrescono l'attesa e aiutano il decollo della conferenza sul futuro dell'Europa". Il capo dello Stato ha quindi ricordato le parole di David Sa... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Ultime Notizie dalla rete : Patto stabilità

Il Fatto Quotidiano

AGI - I piani nazionali per il Recovery Fund vanno presentati molto in fretta e devono riflettere gli orientamenti europei per i quali sono stati definiti. La Commissione sara' ferma e chiara nel cont ...DALL’INVIATO A MODENA. Quando David Sassoli arriva sul palco della Festa nazionale dell’Unità per essere intervistato dal direttore della Stampa Massimo Giannini, nel tendone dei dibattiti è ancora so ...