Nettuno, paura per due ventenni rapinati da 3 rom: è caccia al terzo uomo (Di sabato 5 settembre 2020) Nettuno, due ventenni sono stati rapinati ieri, intorno alle 22, da tre ragazzi stranieri. Due malviventi sono stati presi, invece il terzo è ancora ricercato dalla Polizia di Anzio. I fatti Verso le 22 di ieri in Via Diaz i due giovani, con la scusa di una sigaretta, sono stati avvicinati da 3 stranieri. Subito dopo uno di loro ha tirato fuori un coltello, iniziando a minacciare i due ragazzi e facendosi consegnare soldi ed oggetti di valore. I ladri sono poi scappati ma i ragazzi hanno chiamato subito il 112: una volante ha raggiunto la zona riuscendo a prendere uno due malviventi. Gli altri sono scappati verso il centro di Nettuno, nella zona del Belvedere: scesi in spiaggia gli agenti della Polizia li hanno inseguiti e la ricerca ha portato all’arresto di un secondo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

