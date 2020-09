Meghan Markle e Harry in lite con i vicini dopo l’acquisto della mega villa (Di sabato 5 settembre 2020) Meghan Markle e Harry sarebbero già in lite con i nuovi vicini dopo l’acquisto della mega villa a Montecito, in California. I Sussex hanno traslocato per l’ennesima volta dopo il trasferimento negli Stati Uniti nella speranza di trovare un po’ di pace nella cittadina abitata da vip e star internazionali. Sembra però che le loro aspettative siano state presto deluse. Il motivo? I vicini sarebbero furiosi a causa delle continue incursioni dei paparazzi a caccia di notizie su Meghan e Harry. Una vera e propria invasione che avrebbe già provocato accese proteste e liti. Come rivela TMZ, su Montecito si aggirerebbero gli elicotteri ... Leggi su dilei

generacomplotti : RT @erikaconlakappa: @olli_gu GOMBLOTTO, non ci posso credere, il @Corriere ci legge: - ProfNegri : @olli_gu dopo il tuo tweet, il @Corriere ci ha scritto un articolo: - erikaconlakappa : @olli_gu GOMBLOTTO, non ci posso credere, il @Corriere ci legge: - cesaregiorgian1 : DUE NULLAFACENTI CON IL 'CULO PIENO'... Meghan Markle e il principe Harry nella bufera dopo la visita all'asilo: «N… - leggoit : #Meghan Markle e il principe harry nella bufera dopo la visita all'asilo: «Non hanno rispettato le norme anti-… -