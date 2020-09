Maxi Lopez vota Suarez: “Grande colpo per il calcio italiano. Messi? Aveva già deciso” (Di sabato 5 settembre 2020) In queste ore i tifosi bianconeri staranno sognando ad occhi aperti l'arrivo di Luis Suarez. L'attaccante in rotta con il Barcellona arriverebbe a comporre un tridente incredibile con Dybala e Cristiano Ronaldo. La settimana prossima potrebbe essere decisiva per la conclusione dell'affare e nel frattempo arriva anche l'approvazione di Maxi Lopez.Maxi Lopez vota Suarezcaption id="attachment 594027" align="alignnone" width="300" Maxi Lopez (Getty Images)/captionIntervistato da SkySport dopo l'amichevole della sua Sambenedettese contro la Roma, l'attaccante argentino ha parlato così di Suarez: "Suarez sarebbe un colpo strepitoso per il calcio ... Leggi su itasportpress

