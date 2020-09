Luigi De Magistris va controcorrente: “Si può ridurre la capienza degli stadi di un terzo” (Di sabato 5 settembre 2020) Nel corso di Kiss Kiss Napoli il sindaco Luigi De Magistriis ha parlato della questione degli stadi, che secondo Giuseppe Conte dovrebbero rimanere chiusi. “Si può tranquillamente cominciare con una capienza degli impianti ridotta di un terzo. Se poi i tifosi si comporteranno male si possono poi sempre rivedere le decisioni, ma l’idea di continuare lo sport a porte chiuse è un pugno nello stomaco. Hanno addirittura consentito quell’obbrobrio delle discoteche, ad esempio abbiamo visto alcune immagini del Billionaire in Sardegna, e poi non consentiamo di vedere una partita in massima sicurezza”. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ ... Leggi su calciomercato.napoli

ilfoglio_it : Dopo la 'rivoluzione' fallita de Magistris a #Napoli sogna la grandissima coalizione demopopulista. Diceva 'scassia… - StefaniaT1 : RT @CorvinoSantino: Ma napoli non è amministrata da quel tale Luigi de Magistris che sta sempre in televisione a dare giudizi contro la Rag… - PDibattista : RT @CorvinoSantino: Ma napoli non è amministrata da quel tale Luigi de Magistris che sta sempre in televisione a dare giudizi contro la Rag… - RaffyB_68 : RT @CorvinoSantino: Ma napoli non è amministrata da quel tale Luigi de Magistris che sta sempre in televisione a dare giudizi contro la Rag… - dangelo_luciana : RT @CorvinoSantino: Ma napoli non è amministrata da quel tale Luigi de Magistris che sta sempre in televisione a dare giudizi contro la Rag… -