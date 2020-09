Luana accoltellata e gettata nel pozzo dall’amante: gli sms beffa del killer (Di sabato 5 settembre 2020) Luana accoltellata e gettata nel pozzo dall’amante: gli sms beffa del killer. L’uomo era sfuggito per oltre un mese alla giustizia Luana Rainone, 31 anni, è morta per mano dell’uomo che amava, Nicola del Sorbo, 34 anni, che ha confessato l’omicidio dopo che i carabinieri di San Valentino Torio (Salerno) gli avevano chiesto di recarsi … L'articolo Luana accoltellata e gettata nel pozzo dall’amante: gli sms beffa del killer proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

