L’Everton ufficializza l’acquisto di Allan dal Napoli (Di sabato 5 settembre 2020) Allan-Everton, finalmente arriva l’ufficialità. Il club di Ancelotti ha annunciato la firma del brasiliano fino a giugno 2023. E riporta le prime parole dell’ormai ex Napoli con la nuova maglia. “È un vero piacere firmare per L’Everton. Sono immensamente felice di essere qui. Spero, come ho fatto in tutta la mia carriera, di contribuire con le mie prestazioni insieme ai miei compagni di squadra”. Allan parla anche di Ancelotti. “E’ un club con una ricca storia in Premier League, ha una vera ambizione e poi c’è mister Ancelotti. Ha fatto tutto il possibile per portarmi qui. La dimensione del club e il nome dell’allenatore mi hanno consentito di non pensarci due volte prima di venire“. Il brasiliano promette “un’enorme quantità di ... Leggi su ilnapolista

